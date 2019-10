ROMA. – Il Parlamento italiano si avvia a votare definitivamente il taglio del numero degli eletti ma alla vigilia della discussione in Aula il clima tra le forze politiche si arroventa. Le forze di maggioranza arrivano al voto con un accordo sostanziale sulle riforme costituzionali che dovranno accompagnare la riduzione del numero degli eletti, elemento dirimente per votare a favore, ma Luigi Di Maio ne approfitta per sfidare la Lega e tutto il centrodestra sul provvedimento, vessillo del Movimento.

Che però, secondo quanto trapela al termine del vertice tra Berlusconi, Salvini e Meloni a Milano, sono pronti a votare a sì. “Non mi aspetto solo un voto di maggioranza, ma un voto trasversale del Parlamento”, sottolinea il capo politico del M5s che punta l’indice: “Leggo di alcune forze politiche che vorrebbero assentarsi, di parlamentari di opposizione che non vorrebbero venire in Aula. Vorrà dire che hanno scelto le poltrone al cambiamento”.

Un messaggio diretto a centrodestra, alla Lega che ha sempre votato a favore e anche a Fratelli d’Italia. Una prova di forza rischiosa, considerato anche che al Senato la maggioranza di governo rischia sul voto sul decreto imprese, quello che contiene la norma molto avversata dai parlamentari 5 Stelle sulla proroga al 2023 dell’impunità penale di Arcelor Mittal.

“Il governo la stralci” mette in guardia l’ ex M5s Paola Nugnes. Ma intanto, alla vigilia dell’avvio della discussione in Aula, alla Camera, (lunedì alle 10 parte la discussione generale e martedì pomeriggio iniziano le dichiarazioni di voto) il blog delle Stelle lancia il suo siluro contro i “campioni di assenteismo”.

“Avranno il coraggio di votare insieme a noi?” chiede il blog M5s che cita alcuni dati di Openparlamento, in cui figurano anche nomi “insospettabili” come quello di Giorgia Meloni. “La leader di Fratelli d’Italia è molto presente sui social e sulla stampa, ma dovrebbe spiegare come mai con il 74.91% di assenze alla Camera ha saltato ben 3.260 votazioni su 4.352!”.

Lei replica furibonda: “Secondo voi perché il M5s si mette ad attaccare frontalmente l’unico partito che ha votato la proposta dall’inizio pur essendo all’opposizione? Sono cretini o cercano di affossare la legge? Forse, come spesso accade con i grillini, dicono una cosa per prendere i voti ma poi lavorano sottobanco per farne un’altra?”. E poi la sfida: “Se il Pd, Leu e Italia viva fanno mancare i numeri, faranno cadere il governo?”.

Il timore di qualche defezione, anche nella maggioranza, in effetti, resta. La riforma per essere approvata richiede, come previsto dalla Costituzione la maggioranza assoluta nella seconda lettura, 316 voti. Nel Pd e in Leu, c’è qualche mal di pancia, nonostante sia stato già raggiunto l’accordo sul documento che traccia gli impegni sulle riforme costituzionali richieste per controbilanciare il taglio.

Italia viva voterà a favore. “Non capisco che dubbi ci possano essere: c’è un impegno della maggioranza e dunque voteremo”, assicura la capogruppo Maria Elena Boschi. E anche il centrodestra, reduce da un vertice con Berlusconi, ha deciso di coordinarsi e votare compattamente a favore, mettendo dunque al sicuro i numeri a Montecitorio.

(di Francesca Chiri/ANSA)