(ANSA) – LUSSEMBURGO, 7 OTT – “Il Regno Unito ha fatto un’offerta importante, ma è tempo che la Commissione Ue mostri la volontà di scendere a compromessi. In caso contrario sarà no deal, usciremo senza accordo”. Così fonti britanniche, ricordando che oggi lo sherpa per la Brexit David Frost ed il suo team di negoziatori è di nuovo a Bruxelles per andare avanti nelle trattative con l’Ue. Secondo le stesse fonti “questa è l’opportunità per chiudere un accordo: un’intesa che sia sostenuta dai parlamentari e che prevede compromessi da tutte le parti”.