ROMA. – Raddoppiare i giorni di congedo per i neo papà facendoli salire “ad almeno dieci” e confermare il bonus nascita: la ministra delle pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti rilancia ancora una volta sul tema del welfare e assicura di star lavorando ad un disegno di legge collegato alla manovra dove troveranno spazio gli interventi per gli asili nido gratis per i redditi più bassi e il restyling dei contributi per chi ha figli a carico. E auspica anche il rinnovo del bonus cultura, 500 euro destinati ai 18enni da spendere in eventi culturali, libri, musei.

L’obiettivo da raggiungere gradualmente è arrivare a un “assegno unico”, che avrà il compito di riassorbire i vari incentivi esistenti, così come è scritto nella nota di aggiornamento al Def. Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito del cosiddetto Family act e sul quale anche in Parlamento le forze politiche sono a lavoro: è infatti ripartito da poco in commissione Affari sociali alla Camera l’esame di una proposta di legge del Pd che prevede “fino a 240 euro al mese per ogni figlio dal settimo mese di gravidanza fino ai 18 anni e fino a 80 euro dai 18 ai 26 anni”, con maggiorazioni in caso di figli disabili.

Fino a 400 euro al mese verrebbero invece erogati da zero a 3 anni per asilo nido, babysitter e altri servizi per l’infanzia (importo poi ridotto dai 3 a 14 anni). Un progetto che però sul fronte delle risorse richiede almeno altri 4 miliardi. Sulla carta, comunque l’idea convince anche il Movimento 5 stelle che si è detto più volte d’accordo.

Che sia necessario intervenire sul fronte della natalità è anche quanto sostengono le ostetriche italiane, che dal congresso nazionale sottolineano ancora una volta come l’Italia debba affrontare l’emergenza denatalità: nei primi 3 mesi del 2019 sono nati 6.801 bambini in meno rispetto allo stesso periodo del 2018, evidenziano, e dunque “servono misure” per invertire questa tendenza.

A metà ottobre il governo è chiamato a presentare il Documento programmatico di bilancio a Bruxelles e entro il 20 la manovra, stando al calendario ufficiale, dovrebbe approdare all’esame delle Camere. Dalla sanità alla famiglia, molti temi saranno delegati a provvedimenti di legge ad hoc da esaminare nel corso dei mesi successivi ma nella legge di bilancio potrebbe esserci una prima tranche di interventi.

I fondi a disposizione dell’esecutivo giallo-rosso non sono certo abbondanti però e dunque in queste ore i tecnici sono a lavoro per mettere in campo diverse opzioni: la decisione poi, si sottolinea, spetta alla politica come sempre. Che intanto litiga, a partire dal taglio sul cuneo per i lavoratori. Per fare cassa però, ci tiene a ribadire la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, “è escluso il taglio delle agevolazioni al gasolio agricolo. Noi siamo qui – dice – per abbassare le tasse, non per far pagare di più agli agricoltori”.

(di Chiara Scalise/ANSA)