PECHINO. – I militari cinesi distaccati a Hong Kong sono intervenuti per la prima volta nelle proteste pro-democrazia, che da quasi quattro mesi stanno scuotendo la città, con messaggi di allerta e di monito verso i dimostranti.

A Kowloon Tong, nei Nuovi Territori, diversi uomini in tenuta mimetica ed elmetti hanno issato la bandiera gialla sul tetto di un edificio del compound militare della People’s Liberation army (Pla), le forze armate cinesi, per rimarcare l’illegalità delle dimostrazioni in corso nella zona e per ricordare che la violazione delle leggi può implicare l’essere perseguiti.

Uno scambio di scaramucce a distanza su Waterloo Road, in base ai video postati sui social media, tra i potenti fari montati sul tetto e i laser che i manifestanti usano costantemente all’indirizzo della polizia, segnalando la crescente irritazione e impazienza dei militari per i disordini.

Migliaia di persone, infatti, si sono riversate anche oggi a volto coperto per le strade dell’ex colonia, sfidando per il secondo giorno di fila il divieto di indossare mascherine nei cortei e nelle manifestazioni pubbliche entrato in vigore sabato. In tenuta nera, gli attivisti hanno marciato nella pioggia sia sull’isola di Hong Kong sia sulla penisola di Kowloon in eventi privi di autorizzazione.

Gli intenti pacifici hanno ceduto il passo via via, secondo un copione consolidato, all’ala più dura e radicale del movimento anti-governativo. La città ha vissuto una tesa giornata di semi-paralisi con le attività commerciali ferme e le stazioni all’Admiralty, di Prince Edward e Mong Kok chiuse, nell’ambito di servizi dei trasporti pubblici funzionanti ancora a ranghi ridotti (attive solo 45 delle 93 stazioni) per i danni riportati nella guerriglia di venerdì e di sabato.

Lacrimogeni, molotov, spray urticanti e cariche della polizia antisommossa hanno caratterizzato il 18/mo fine settimana di fila di proteste partite a giugno contro la legge sulle estradizioni in Cina e trasformatesi nella richiesta di riforme democratiche, a partire dal suffragio universale. In serata, i media locali contavano più di una ventina di arresti.

Intanto, il video di un lavoratore cinese picchiato da un attivista pro-democrazia è diventato virale sui social media in Cina, malgrado l’asfissiante censura per le questioni relative a Hong Kong. Non è chiaro come sia cominciato l’alterco, ma dalle immagini disponibili si vede la folla gridare all’uomo “torna a casa”, all’esterno di JPMorgan durante le manifestazioni nel distretto finanziario di venerdì.

L’uomo, parlando in mandarino, replica a un certo punto che “siamo tutti cinesi”. Poco dopo, un attivista lo colpisce più volte in faccia facendogli volare via gli occhiali. Una versione del video postata su Weibo, la piattaforma simile a Twitter, ha spopolato in Cina e il dipendente della banca Usa è stato definito “molto coraggioso”. Il filmato ha ricevuto fino alla tarda mattinata di domenica oltre 11,2 milioni di visualizzazioni e 100.000 like.

(di Antonio Fatiguso/ANSA)