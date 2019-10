(ANSA) – ROMA, 07 OTT – La prima Ryder Cup italiana si giocherà dal 30 settembre al 2 ottobre 2022. L’annuncio è arrivato dal board della Ryder Cup Europe. E’ scattato ufficialmente il conto alla rovescia per il via alla 44/a edizione del trofeo, che vedrà sfidarsi Europa e Usa al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia, a Roma. “Un altro passo importante nel viaggio verso la prima Ryder italiana. La nostra mission non è solo quella di ospitare un evento iconico, ma anche di lasciare una legacy al Paese” le parole di Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022.