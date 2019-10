(ANSA) – ROMA, 7 OTT – Niente nazionale per Alessandro Florenzi. Il capitano della Roma, ancora alle prese con una sindrome influenzale, non risponderà alla convocazione del ct dell’Italia Roberto Mancini. Florenzi, assente ieri nel pari col Cagliari, questa mattina si è recato a Villa Stuart per sottoporsi ad alcuni esami. Controlli anche per il centrocampista Lorenzo Pellegrini. Sempre nella clinica romana sono stati operati Amadou Diawara, per una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro (“ragazzi è andato tutto bene! Grazie per il sostegno. Ci vediamo presto” il messaggio su Instagram del mediano), ed Edin Dzeko, per una doppia frattura allo zigomo destro. Anche per il centravanti bosniaco niente nazionale. Lascia invece Villa Stuart Davide Zappacosta, dimesso dopo l’operazione al ginocchio destro per la rottura del legamento crociato anteriore. Il terzino inizierà adesso un percorso di riabilitazione.