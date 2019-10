(ANSA) – COURMAYEUR (AOSTA), 7 OTT – A pochi chilometri in linea d’aria dal ghiacciaio Planpincieux che da alcune settimane minaccia di crollare, la funivia Skyway del Monte Bianco lancia oggi l’iniziativa ‘Save the glacier’, un progetto che prevede una serie di ‘gesti quotidiani’ a favore dei 30 ghiacciai del Monte Bianco, i più alti d’Europa. La prima operazione si è svolta nei giorni scorsi con la pulizia della zona del Grand Flambeau dai residuati di vecchi impianti dismessi che sono riemersi dal ghiaccio. “Per preservare i ghiacciai – spiega Federica Bieller, presidente di Skyway Monte Bianco – servono le buone azioni di tutti: privati e aziende, delle persone che vivono ai piedi di questa montagna e di coloro che vivono dall’altra parte del mondo, perché l’ecosistema è circolare”. Il programma rientra nella strategia adottata dall’azienda attraverso un bilancio di sostenibilità, il primo in Italia per una società di impianti di risalita, presentato oggi a Courmayeur. Tra gli obiettivi fissati per il 2022: un incremento dell’8% della raccolta differenziata e una diminuzione del 6% del volume dei rifiuti prodotti, la pulizia dei ghiacciai circostanti, l’incremento delle forniture green, una riduzione del 15% dei consumi energetici. Per Valeria Ghezzi, presidente dell’associazione nazionale esercenti funiviari (Anef) per la prima volta le buone prassi che si stanno affermando nel settore degli impianti a fune si traducono in obiettivi ben definiti”. (ANSA).