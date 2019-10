(ANSA) – FIRENZE, 7 OTT – Gli infortunati Sensi e Florenzi non saranno sostituiti: a confermarlo è Roberto Mancini nel primo giorno di raduno della Nazionale a Coverciano per preparare le sfide contro Grecia e Liechtenstein, valide per le qualificazioni europee. “Valuteremo domani il da farsi – ha spiegato il ct degli azzurri -. Proprio perché Florenzi non sta bene da qualche tempo e, anche perché se lo merita, ho chiamato Di Lorenzo. Quanto al centrocampo, subito dopo la partita dell’Under 21 contro l’Irlanda, si aggregherà Tonali, cosa che era già prefissata”. Possibile anche l’inserimento di Kean, mentre è solo rinviata la convocazione del 22enne centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, una delle rivelazioni d’inizio campionato: “Lo sto seguendo, è un giovane che sta facendo molto bene a livello tecnico fisico, è solo alle prime apparizioni in A ma, prima o poi, verrà chiamato”.