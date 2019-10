(ANSA) – NEW YORK, 7 OTT – “Come ho detto in passato, se la Turchia fa qualcosa che io, nella mia insuperabile saggezza, considero off limits distruggerò e annienterò l’economia della Turchia (l’ho già fatto in precedenza!)”. Lo twitta Donald Trump. “Gli Stati Uniti hanno fatto molto di più di quanto ci si potesse attendere, inclusa la cattura del 100% del Califfato dell’Isis. E’ ora che altri nell’area, alcuni molti ricchi, proteggano il loro territorio”, aggiunge Trump.