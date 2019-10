(ANSA) – ROMA, 7 OTT – Una trasferta insidiosa in casa dell’Irlanda, giovedì prossimo, attende l’Italia Under 21 nelle qualificazioni all’Europeo 2021. L’allenatore Paolo Nicolato, intervistato da Rai Sport, a Dublino si aspetta una partita “complicata, contro una squadra che sta facendo molto bene e ha giocatori di qualità che si stanno mettendo in luce anche in Premier. Sarà un ottimo banco di prova per noi che abbiamo appena iniziato, mentre loro sono insieme da sei mesi. E’ un stimolo in più per metterci alla prova”. I prossimi avversari degli azzurrini sono andati a vincere in Svezia e ora guidano il Girone 1 a punteggio dopo tre partite, ma questo non sorprende Nicolato: “Il loro movimento è in crescita, l’anno scorso hanno fatto bene con l’Under 19, sono arrivati alle finali europee, stanno facendo molto bene con la prima squadra. Giocano un calcio moderno, con palla a terra, fraseggio”. Anche fuori casa, Nicolato promette un’Italia offensiva, alla costante ricerca del gol: “Questo deve essere per noi un obbligo”.