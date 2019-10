(ANSA) – ISLAMABAD, 7 OTT – I talebani hanno annunciato che numerosi loro affiliati sono stati liberati dalle carceri afghane, compresi ex governatori ombra, pochi giorni dopo l’incontro tra un inviato americano e i principali leader talebani nella capitale pakistana. L’incontro è avvenuto in seguito alla sospensione dei colloqui tra Stati Uniti e talebani lo scorso mese. I talebani hanno anche affermato di aver rilasciato, a loro volta, tre ingegneri indiani loro prigionieri, anche se questo non è stato ancora confermato da Nuova Delhi o dal governo afghano