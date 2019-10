(ANSA) – GENOVA, 07 OTT – Adesso è ufficiale, si separano le strade della Sampdoria e dell’allenatore Eusebio Di Francesco. L’annuncio sul sito della società blucerchiata: “Il presidente Massimo Ferrero e l’Uc Sampdoria comunicano di avere raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il proprio staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale”. Di Francesco in sette partite di campionato ha ottenuto sei sconfitte e una vittoria. La Samp è ultima in classifica.