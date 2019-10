GENOVA. – Tutto in un giorno. Quella che durava da nove mesi, la trattativa per l’acquisto della Samp da parte del cosiddetto “gruppo Vialli”, è saltata questa mattina; quello che si diceva da settimane, l’addio a Di Francesco, è avvenuto nel pomeriggio con una risoluzione consensuale del contratto che prevedeva 1,8 milioni a stagione per tre stagioni.

La trattativa per la cessione della società è saltata, perché “CalcioInvest ha valutato eccessiva la richiesta economica della proprietà, considerandola nettamente superiore ai valori di mercato, anche in considerazione degli importanti investimenti che CalcioInvest ritiene necessari per riportare il club a livelli di competitività all’altezza della sua tradizione”.

Valutazione eccessiva, dunque, secondo i magnati Jamie Dinan e Alex Knaster che finanziavano Vialli in questa operazione e che lo volevano presidente. Sul piatto avrebbero messo 78 milioni, compresi i bonus (per le cessioni dei giocatori) che sarebbero stati garantiti dall’ex presidente Edoardo Garrone.

Massimo Ferrero ne chiedeva 100 esclusi i debiti, 30 milioni circa (fondamentalmente i muti fatti per migliorare le strutture come il centro sportivo di Bogliasco).

Secca la risposta della Holding Max, che fa capo alla famiglia Ferrero. “Non possiamo non ribadire che la valutazione del club è sempre stata quella indicata in più lettere di intenti da tempo sottoscritte dalle parti, valutazione che non può certo essere ridotta a causa di una momentanea situazione di classifica, assolutamente contingente, che non rispecchia il valore della squadra e dalla quale, come sempre abbiamo dimostrato, usciremo continuando a fare il nostro lavoro in piena unità e armonia”.

Troppo alta la distanza tra le parti nonostante l’intervento di Edoardo Garrone che negli ultimi mesi era sceso direttamente in campo attraverso la Holding San Quirico per garantire i bonus pretesi da Ferrero.

Così, dopo nove mesi scende il sipario su una trattativa segnata da vari colpi di scena: dal primo ritiro a giugno di Vialli e soci, fino alla lettera d’intenti dello scorso 22 agosto che sembrava essere il primo passo verso la fumata bianca, a cui era seguita la visita genovese di Vialli, Dinan e Knaster per visionare le strutture blucerchiate.

“É stata una doccia fredda, speriamo che sia rimasta ancora una porta aperta”, ha detto Emanuele Vassallo, presidente della Federclubs.

Sul fronte della guida tecnica, Di Francesco ha pagato un feeling mai sbocciato tra la sua idea di gioco e la squadra che non è riuscita ad assecondarlo. Ora, dopo che Pioli pare vicino al Genoa, il nome che circola per sostituirlo è quello di Beppe Iachini.