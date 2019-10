BEIRUT. – L’intervento militare turco nella Siria nord-orientale, controllata dalle forze curde, favorirà il riemergere dell’Isis e alimenterà il caos non solo nel martoriato paese arabo ma in tutto il Medio Oriente.

Le autorità politiche curdo-siriane, espressione dell’ala locale del Pkk anti-turco, reagiscono così alla concreta minaccia di una operazione di terra dell’esercito di Ankara nella zona frontaliera siriana a est dell’Eufrate.

“L’invasione turca nella Siria nord-orientale creerà nuovo caos”, ha detto Amjed Osman, portavoce del Consiglio democrático curdo, massima carica istituzionale politica nella regione semi-autonoma siriana.

Per Osman, “l’Isis approfitterà di questa situazione e tornerà a essere una minaccia per il mondo intero”.

Le forze curdo-siriane sono state sostenute dalla Coalizione anti-Isis a guida Usa proprio in funzione della “lotta al terrorismo” contro l’insurrezione jihadista verificatasi dal 2014 tra Iraq e Siria.

L’Isis era stato dichiarato formalmente sconfitto in Siria nel marzo scorso dopo circa tre anni di duri scontri armati tra forze curde, appoggiate dall’aviazione della Coalizione, e i miliziani jihadisti.

Questi sono comunque ancora presenti nella Siria orientale e lungo la valle dell’Eufrate, costituendo una minaccia continua per le stesse forze curde e per quelle governative siriane, attestate nella parte occidentale del paese.

In un’intervista rilasciata all’ANSA, il portavoce curdo ha comunque assicurato che le forze curdo-siriane “resisteranno con ogni mezzo”. “Siamo qui con la nostra gente e il nostro esercito, soprattutto con la nostra volontà politica. Siamo pronti a resistere. Non aspetteremo certo che i turchi arrivino qui. Resisteremo!”.

Un punto cruciale della questione è la sorte di migliaia di miliziani dell’Isis e dei loro familiari, inclusi donne e bambini, fatti prigionieri in questi anni dalle forze curde e da quelle americane. Questi detenuti si trovano sparsi tra le carceri della Siria nord-orientale e i campi profughi tra Eufrate e Iraq. Sono tutte strutture gestite dalle autorità curde locali.

In caso di un intervento militare turco nell’area, sarà il governo di Ankara a essere responsabile della sorte di questi miliziani, molti dei quali stranieri e originari di paesi europei e occidentali. “Abbiamo più volte invitato i paesi stranieri ad assumersi la responsabilità per i loro connazionali membri dell’Isis, ma non abbiamo ricevuto risposte”, ha detto Osman.

“I prigionieri ora detenuti nelle carceri delle forze curde diventeranno una minaccia per l’intera regione”, ha aggiunto.

