(ANSA) – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RIMINI), 7 OTT – Una donna di 36 anni è stata investita e uccisa da un’auto sotto gli occhi del figlio di 6 anni, illeso, mentre camminava sul ciglio della strada a Sant’Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 15.30 in via Sogliano. La donna, di nazionalità romena, teneva per mano il figlio quando è stata investita da un fuoristrada condotto da un ottantenne, che si è fermato sul posto dopo l’incidente. Sono intervenuti il personale del 118, che ha tentato di rianimare la donna senza però riuscirci, e la polizia municipale di Santarcangelo per i rilievi.