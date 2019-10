(ANSA) – BELGRADO, 7 OTT – In Kosovo sembra essere arrivato il momento del cambiamento. Il successo nel voto anticipato di ieri dei due maggiori partiti di opposizione sembra destinato a scalzare dal potere gli ex leader della guerriglia indipendentista (Uck), che da posizioni radicali e fortemente antiserbe, hanno guidato il Paese dalla proclamazione di indipendenza da Belgrado del 2008. Vi è la reale speranza che un nuovo governo abolisca i dazi doganali antiserbi imposti un anno fa e consenta la ripresa del dialogo con Belgrado, unica strada per arrivare a un accordo sulla normalizzazione dei rapporti e alla soluzione di un conflitto che continua a destabilizzare la regione. “L’ora è arrivata”, ha scandito ai suoi sostenitori Albin Kurti, 44enne leader di ‘Autodeterminazione’ (Vetevendosje), il movimento della sinistra nazionalista che ha vinto le elezioni con oltre il 25% dei consensi, seguito dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk), moderati di centrodestra guidati da una donna, Vjosa Osmani, a oltre il 24%.