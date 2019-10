(ANSA) – WASHINGTON, 7 OTT – “Nessun ritiro delle truppe Usa dalla Siria”. Lo ha detto un funzionario dell’amministrazione Trump: solo tra 50 e 100 uomini delle forze speciali nel nord della Siria sono interessati dall’ordine del presidente americano, che non vuole metterli in pericolo; saranno dispiegati in altre basi. “Non c’e’ nessuna luce verde nei confronti della Turchia per un massacro dei curdi. Dire questo e’ da irresponsabili. Le azione decise dal presidente sono solo mirate a proteggere i nostri soldati”, ha aggiunto il funzionario Usa.