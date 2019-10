(ANSA) – PARIGI, 8 OTT – Nuovo impressionante incendio stamattina in Francia, due settimane dopo quello della fabbrica “Seveso” a Rouen, nel nord: ad andare in fiamme sono alcuni stabilimenti industriali riconvertiti in “incubatore” di start-up a Villeurbanne, alla periferia di Lione. Lo stabilimento riunisce oltre 55 start-up, per lo più operanti nel settore della robotica, della realtà aumentata, dell’e-commerce e del design. Si ignora, al momento, la natura dei materiali presenti sul sito.