(ANSA) – BEIRUT, 8 OTT – Decine degli oltre 100 uccisi negli ultimi giorni in Iraq durante la repressione governativa delle proteste per il carovita e la corruzione sono stati colpiti alla testa da pallottole sparate da cecchini. E’ il dato che emerge dai rapporti preliminari di attivisti e organizzazioni per i diritti umani iracheni, citati oggi dai media, sulle violenze scoppiate una settimana fa e proseguite fino a domenica sera a Baghdad e in altre città del sud del Paese. (ANSA).