(ANSA) – BOLZANO, 8 OTT – Dal meeting d’autunno della Fis arriva la conferma che nei prossimi anni Dobbiaco e la Val di Fiemme saranno tappa fissa per il Tour de Ski. Nell’imminente stagione ci saranno gare a cavallo di Capodanno a Dobbiaco, 10 e 15 km in tecnica libera (individual) il 31 dicembre, 10 e 15 km pursuit in classico il 1 gennaio. Poi il 3, 4 e 5 gennaio una inedita tre giorni in Val di Fiemme con mass start di 10 e 15 km, poi sabato sprint in classico e domenica la mitica Final Clinb sul Cermis, stavolta con partenza mass start. Si replica pari pari nel 2021, cambiano le date, 5 e 6 gennaio a Dobbiaco, 8, 9 e 10 in Val di Fiemme. Il calendario 2022 non è ancora dettagliato, agli organizzatori di Dobbiaco è stata annunciata la riconferma, per Fiemme sono sicure per ora le date 8 e 9 gennaio. Si potrebbe aggiungere anche il 7, e sicuramente si gareggerà anche nel 2023. Per il Trentino Alto Adige è un gran successo, per la Val di Femme un’ulteriore conferma in vista degli appuntamenti olimpici 2026.