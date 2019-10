(ANSA) – TERNI, 8 OTT – “Per Di Maio le elezioni in Umbria non sono un banco di prova per il governo? Sono le parole di uno che sa che perde”: così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti a Terni in merito alle dichiarazioni del ministro degli Esteri e capo politico del M5s Luigi Di Maio, rilasciate domenica sempre a Terni. “Queste elezioni – ha continuato – sono importanti per gli umbri, perché dopo 50 anni il 27 ottobre si fa la storia. Sicuramente è il primo tentativo di alleanza locale tra Pd e M5s, se gli umbri lo bocceranno i signori Di Maio, Renzi e Zingaretti una riflessione la dovranno fare”. Salvini ha poi confermato che insieme agli altri due leader del centrodestra, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, parteciperà ad un’iniziativa unitaria in programma a Perugia il 17 ottobre.