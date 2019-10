(ANSA) – MILANO, 08 OTT – Non è ancora diventato ufficialmente il nuovo allenatore ma Stefano Pioli è già contestato dai tifosi del Milan. Su Twitter #PioliOut è l’hashtag più di tendenza in Italia nelle ultime ore. I tifosi rossoneri non nascondono la propria rabbia: le critiche non risparmiano le due bandiere, Boban e Maldini, e la proprietà, accusati di non essere riusciti a portare sulla panchina del Milan Luciano Spalletti. La furia si scatena in particolare sotto il post con cui il Milan celebra Nils Liedholm che oggi avrebbe compiuto 97 anni.