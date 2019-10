(ANSA) – ROMA, 8 OTT – Il presidente del Consiglio Ue, Donald Tsuk, accusa in un tweet Boris Johnson di giocare a “uno stupido scaricabarile” sulla Brexit. La questione “non è chi vince”, ma è “il futuro dell’Europa e del Regno Unito così come la sicurezza e gli interessi del nostro popolo”, scrive Tusk che, sempre rivolto al premier britannico, aggiunge: “Non vuoi un accordo, non vuoi un’estensione, non vuoi una revoca, quo vadis?”.