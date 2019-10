(ANSA) – ROMA, 8 OTT – “In Giappone per essere in condizione di combattere per le prime posizioni dovremo essere perfetti sotto ogni aspetto. Sarà con questo approccio mentale che ci avvicineremo alla gara di Suzuka, per cercare di estrarre tutta la prestazione disponibile dal pacchetto vettura. Se ne saremo capaci speriamo di poter confermare i livelli di competitività espressi negli ultimi appuntamenti”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, guardando all’appuntamento di domenica prossima. “Sia Sebastian sia Charles adorano questo circuito, con una sequenza di curve unica che ne caratterizza il primo settore e con i tifosi locali che ci dimostrano grande affetto ad ogni occasione – ha sottolineato Binotto -. Speriamo di poter regalare loro un weekend di gara avvincente”.