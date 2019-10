(ANSA) – FIRENZE, 8 OTT – ”Mancini ha bocciato la maglia verde? La Nazionale è associata all’azzurro e tutti ci siamo molto attaccati ma saremo comunque orgogliosi di indossare anche questa maglia particolare sperando di conquistare lo stesso risultato ottenuto dalla Nazionale nel ’54 quando superò per 2-0 l’Argentina”. Lo ha detto Ciro Immobile commentando la terza maglia varata dallo sponsor tecnico Puma e che sarà indossato dall’Italia sabato all’Olimpico contro la Grecia, gara valida per le qualificazioni europee. ”Nel calcio i cambiamenti ci possono stare – ha aggiunto l’attaccante della Lazio – Anche nei club la terza maglia è spesso curiosa. Di sicuro io e i miei compagni sabato vestiti di verde faremo di tutto per onorarla”.