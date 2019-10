(ANSA) – ISTANBUL, 8 OTT – “Tutte le preparazioni sono state completate per l’operazione” militare della Turchia nel nord-est della Siria contro le milizie curde. Lo ha reso noto via Twitter il ministero della Difesa di Ankara. “La creazione di una zona di sicurezza/corridoio di pace è essenziale per la sicurezza dei siriani e la pace e stabilità della regione. Le forze di sicurezza turche – prosegue la Difesa – non tollereranno la creazione di un corridoio del terrore ai nostri confini”. Contemporaneamente le milizie curde hanno ribadito che “risponderemo a qualsiasi tipo di attacco, ci difenderemo. Come forze democratiche curde ci siamo fondati per questo, difendere il nostro popolo. Come abbiamo risposto all’Isis sarebbe lo stesso anche contro un attacco dello Stato turco”. “Se la Turchia interverrà sul nostro territorio – ha aggiunto Dalbr Issa, comandante delle Ypj, le unità femminili delle milizie curde nel nord della Siria – sarà un tradimento”.