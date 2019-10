(ANSAmed) – IL CAIRO, 8 OTT – La polizia algerina è intervenuta oggi con la forza, eseguendo diversi arresti, per disperdere una nuova manifestazione di studenti che si doveva svolgere ad Algeri come ogni martedì nell’ambito del nuovo movimento di protesta che ha preso piede nel Paese nordafricano a partire dal febbraio scorso. Lo riferiscono i media locali. Secondo quanto riferito da testimoni, gli studenti hanno cercato a più riprese di radunarsi, ma sono stati affrontati dalle forze di sicurezza con metodi bruschi e alla fine hanno dovuto rinunciare a tenere la loro protesta settimanale. “La polizia ha usato indiscriminatamente la violenza – afferma il sito Algiers Herald – inseguendo i dimostranti per le vie della città”.