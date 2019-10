COPENHAGEN. – “Bisogna ripristinare dei rapporti corretti e collaborativi con gli Usa intensificando la collaborazione con l’Unione europea. Nessun Paese, neanche quelli che si sentono più grandi, può affrontare la sfida da solo”.

Sergio Mattarella è preoccupato per i dazi americani all’Europa ed è consapevole che quello delle multe decise dal Wto (circa 7,5 miliardi) sarà il piatto forte delle discussioni che a breve avrà a con Donald Trump in un faccia a faccia alla Casa Bianca.

Da mesi il presidente della Repubblica batteva sul tasto degli effetti negativi del protezionismo, sia dal punto di vista etico che da quello assai più concreto delle ripercussioni che potrebbe avere su un Paese che vive di export come l’Italia.

E dalla Danimarca ha lanciato un allarme condito da una dose di fondata speranza: “si rischia una spirale che contraddirebbe lo spirito euro-atlantico. Per questo serve una risposta unita dell’Unione Europea”, ha detto da Copenhagen augurandosi che “l’applicazione delle misure non venga mai attuata”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il premier Conte che, usando quasi le stesse parole di Mattarella, ha assicurato che il suo governo farà di tutto per “fermare la spirale protezionista”: “i dazi imposti sui prodotti europei – ha spiegato incontrando il presidente designato del Consiglio Ue Charles Michel – rischiano di incidere pesantemente sul nostro Made in Italy: lavoreremo con la massima determinazione per proteggere i nostri interessi economici, in un quadro di interlocuzione con gli Usa e in sinergia con l’Ue. Dobbiamo evitare una spirale di guerra commerciale che sarebbe deleteria per tutti”.

Parole chiare che però – sottotraccia – nascondono anche un certo sollievo per i dati che si stanno profilando e che fanno emergere come l’Italia sarebbe il Paese europeo meno danneggiato dalle sanzioni. La conferma viene da un rapporto realizzato da Ice New York che snocciola questi numeri: l’Italia sarà il quinto Paese Ue colpito dai dazi Usa, con un valore dell’export interessato di molto inferiore ai 4 membri del Consorzio Airbus (nell’ordine, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna).

In termini percentuali, “il peso maggiore dei dazi viene dunque imposto a Francia (27.7%), Gb (25.9%) e Germania (19.8%). Seguono Spagna (11.2%), Italia (6.4%) e Irlanda (6.4%)”. Dati sui quali c’è ancora molto da lavorare per limarli ancora al ribasso: una ghiotta occasione potrebbe essere l’atteso incontro a Washington tra Sergio Mattarella e Donald Trump il prossimo 16 ottobre alla Casa Bianca.

