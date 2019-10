CARACAS – El Presidente encargado del país y de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó en su intervención en el parlamento indicó que el endeudamiento y posterior robo de miles de millones de dólares, son las razones principales de la crisis eléctrica que vive Venezuela.

Los señalamientos los hizo este martes en la sesión ordinaria del Parlamento durante el “Debate sobre la agudización de la crisis eléctrica en el país producto de la incapacidad y corrupción del régimen de Nicolás Maduro”.

“Veinticuatro créditos ha pedido el régimen en 20 años por 36 mil millones de dólares; no conforme con eso endeudaron a Pdvsa por 28 mil millones de dólares; por eso es que no hay luz, por eso es que no hay agua en más del 80% de los hogares venezolanos”.

Guaidó señaló que en el año 1999 cuando tomaron el poder la deuda de Venezuela era de 22 mil millones de dólares; pero hoy es de 132 mil millones de dólares, es decir, seis veces más y que se traduce en 460 millones de dólares por venezolano.

El Presidente encargado certificó que la solución para la crisis eléctrica, para la Emergencia Humanitaria Compleja, entre otros graves problemas del país, se refiere la propuesta llevada a Noruega: separación de los cargos (de Nicolás Maduro y Guaidó), conformación de un Consejo de Gobierno plural y elecciones libres.

El Zulia una entidad oscura

Por su parte el gobernador legítimo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, convocó una protesta en Caracas para el próximo 24 de octubre, fecha en la que se conmemora el natalicio del prócer zuliano Rafael Urdaneta, en contra del centralismo, la corrupción y la incapacidad que ha destruido la industria eléctrica y que golpea aún más duro al estado occidental.

La propuesta fue apoyada por el presidente encargado, Juan Guaidó, quien posterior a la intervención de Guanipa, aprovechó para mostrar su solidaridad con el Zulia e invitar a todos los venezolanos a manifestarse el 24 de octubre. “Vamos todos con el Zulia, es nuestro deber venezolano, expresarnos, hacernos sentir”.

“En el Zulia se hacen al menos cuatro días de cola para poder proveerse de gasolina ¿por qué se profundizan en el estado y no en otros estados? Tenemos problemas graves en materia de gas pero además el problema del agua; además es inexistente el transporte público, no hay aseo urbano y como si no fuese suficiente en Maracaibo rasparon las calles hace cinco meses y las dejaron raspadas, sin asfaltar” detalló Guanipa.

En su intervención, aseveró que han discutido con instituciones y organizaciones sobre soluciones para la emergencia eléctrica que atraviesa el Zulia. “En el Zulia es necesario invertir en Termozulia; inversión que hay que repetir porque se robaron los recursos. Hemos hablado con la CAF, con el PNUD para evaluar opciones como la adquisición d 8 máquinas de arranque rápido que se colocarían 4 en Termozulia y 4 en Ramón Laguna”.

No obstante, refirió que desde la Asamblea Nacional deben abordar cómo buscar concretar esas inversiones, pues indicó que no está permitido que Corpoelec se involucre porque “han demostrado que no son solo ineficientes sino corruptos.