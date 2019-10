ROMA. – Il presidente del Cile Sebastian Pinera ha dichiarato che il Cile è una vera “oasi” all’interno di un panorama “travagliato” in America Latina, dove diversi Paesi stanno vivendo momenti di crisi sociale, economica e politica, per ultima la crisi in corso in Ecuador.

In un’intervista al canale Mega e riportata dal sito Emol, il presidente ha ricordato che l’economia mondiale sta attraversando un momento difficile con una guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, “che ha prodotto effetti negativi in tutto il mondo e nel nostro continente”.

“Guardate cosa succede in America Latina: Argentina e Paraguay in recessione, Messico e Brasile sono bloccati, Bolivia e Perù con una crisi politica molto grande. Colombia con questa rinascita delle Farc e dei guerriglieri”, ha detto Pinera.

“In questa travagliata America Latina, vediamo il Cile, il nostro paese, essere una vera oasi con una democrazia stabile. Il paese sta crescendo, stiamo creando 176 mila posti di lavoro all’anno, i salari stanno migliorando”, ha dichiarato il presidente cileno.

Pinera ha affermato che in questa prospettiva, “dico ai miei connazionali di non dedicarci a una lotta fratricida tra noi, abbiamo un paese meraviglioso e dobbiamo occuparcene perché è quello che tutti i cileni si aspettano e vogliono” e “dobbiamo avere più capacità di dialogo, collaborazione, più capacità di accordo. Il fatto che l’opposizione ritenga che il suo compito sia distruggere il governo o fermare tutte le iniziative del governo è molto assurdo”, ha concluso.

La visione positiva sul Cile di Pinera sembra non premiarlo nei sondaggi. Una ricerca condotta dalla società Cadem sulla prima settimana di ottobre ha indicato che il 53% dei cileni non approva la gestione del presidente. Il sondaggio segnala che solo il 34% approva la gestione Pinera, mantenendo in ogni caso una leggera tendenza al rialzo mostrata nelle ultime quattro settimane.