CARACAS – La Cámara de Comercio Venezolano-Italiana CAVENIT, en el marco de Fedeuropa y con la colaboración de Dentons y Econométrica, organizan para el próximo 17 de octubre el foro “Impacto de las sanciones de los EEUU con respecto a Venezuela: personas bloqueadas y operaciones prohibidas”, a realizarse en el hotel Renaissance de la ciudad de Caracas.

La actividad que se calcula entre 8:00 am y 11: 00 am, tratará temas como el alcance general del programa de sanciones de los Estados Unidos con respecto a Venezuela: personas bloqueadas y operaciones prohibidas; el impacto de las sanciones para personas no estadounidenses: cuán amplio es el poder discrecional del Departamento del Tesoro para aplicar sanciones o limitaciones a personas no estadounidenses.

Tópicos a tratar

Asimismo, abordará la descripción general de las licencias; los tipos de remedios o defensas que pueden presentarse para ser excluidos de las listas de sanciones (SDN y otras listas); impactos y repercusiones en la economía del país.

También está previsto analizar cómo pueden conciliarse las restricciones derivadas del régimen de sanciones y el cumplimiento de leyes y regulaciones locales, como normas tributarias, la realización de operaciones cambiarias y la ejecución de contratos administrativos públicos, entre otros y finalmente, cómo las sanciones han afectado a la economía venezolana.

Entre los ponentes estarán por video conferencia Jason M. Silverman, miembro de la práctica de Cumplimiento y Regulación Federal de Dentons en Washington, D.C. y Michael E. Zolandz, Presidente de la práctica de Cumplimiento y Regulación Federal de Dentons en Washington,D.C..

Asimismo, en sala acompañarán Luis Fraga Pittaluga, Abogado Tributarista, Socio de Dentons – Caracas y Nathaly Karolina Oronoz, Economista, Asistente de Investigación Económica de la firma Econométrica.

La inversión por participante es Afiliados CAVENIT: $ 35 + IVA y Público en General: $ 45 + IVA e incluyen: refrigerios, información referencial de apoyo y certificado de asistencia en formato digital de ser requerido por el participante.

La cita es el jueves 17 de octubre de 2019 en el Hotel Renaissance, Salon Quintana III, Av. Principal de La Castellana, Caracas, entre las 7:30 am y 11:00 am.

Los interesados en la inscripción deben descargar, llenar y enviar la planilla que aparece en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceluN9L9W7t8jYtSEYjy3WQUDtCV-TZly0yAKguC6YBcDkdQ/viewform