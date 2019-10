CARACAS. – Sará lo stadio Nazionale Bangabandhu di Dhaka, in Bangladesh, a ospitare il 15 novembre l’amichevole fra Venezuela e Paraguay. Lo annuncia in una nota la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

La Vinotinto quattro giorni dopo sfiderà il Giappone in un altro incontro amichevole che avrà come scenario la città di Osaka. Nella sfida contro i samurai in palio la Karin Challenge 2019.

La sfida contro il Paraguay completerà un poker di amichevoli che serviranno alla nazionale venezuelana come preparazione in chiave Coppa America 2020 e qualificazioni verso il mondiale Qatar 2022.

In Bangladesh sarà il diciassettesimo confronto ufficiale tra queste due nazionali con bilancio di 5 vittorie venezuelane ed 8 paraguaiane. In tre occasioni hanno pareggiato.

L’ultima volta che queste due nazionali si sono affrontate é stato il 10 ottobre 2017, durante le qualificazioni per il mondiale Russia 2018. Quel giorno la Vinotinto s’impose per 0 – 1 con un gol di Yangel Herrera.

Prima delle sfide contro guaraní e samurai, il Venezuela sfiderà la Bolivia (10 ottobre) e Trinidad & Tobago (14) sul campo dello stadio Olímpico di Caracas.

(di Fioravante De Simone)