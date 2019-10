(ANSA) – NEW YORK, 8 OTT – La maggioranza degli americani è favorevole all’indagine per un possibile impeachment di Donald Trump. Secondo un sondaggio di Nbc-Wall Street Journal, il 55% sostiene l’indagine per la messa in stato d’accusa: di questi il 24% è convinto che si dovrebbe procedere con l’impeachment e la rimozione del presidente Usa, mentre il 31% si limita a sostenere l’indagine. Solo il 39% degli americani ritiene che il Congresso dovrebbe consentire a Trump di terminare il suo mandato, in netto calo rispetto al 50% di luglio.