(ANSA) – ROMA, 9 OTT – Il tennista romano Matteo Berrettini con un’altra prestazione convincente, dopo quella di ieri ai danni del tedesco Struff, si è qualificato per gli ottavi di finale al torneo “Shanghai Masters”, penultimo Atp 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. Quando in Italia era l’alba, il 23enne atleta romano, numero 13 del mondo, in piena corsa per le Finals di Londra (e con un occhio anche alla top ten), ha infatti battuto per 6-3 6-3, il cileno Cristian Garin, numero 32 del ranking. Berrettini così raggiunge agli ottavi Fabio Fognini, approdato ieri al terzo turno del torneo cinese dopo avere sconfitto il britannico Andy Murray, tre volte vincitore a Shangai, e tornato a giocare dopo un anno di stop per infortunio. (ANSA).