(ANSA) – ROMA, 9 OTT – Terzo successo per la Nazionale italiana di pallavolo alla Wolrd Cup in corso in Giappone. Nella notte italiana a Hiroshima gli azzurri del ct Gianlorenzo Blengini hanno battuto per 3-0 l’Egitto al termine di una gara ben giocata durante la quale sono riusciti a gestire con costanza il gioco, non permettendo quasi mai ai proprio avversari di rendersi davvero pericolosi. Questo l’esito dei tre set: 25-19, 25-21 e 25-22 . L’Italia ha disputato una gara ordinata dal punto di vista tattico, e ha mostrato superiorità tecnica, ma ha dovuto comunque fare i conti con qualche sbavatura che c’è stata in alcuni momenti. Nel complesso comunque una buona prova che permette alla nazionale di portare il bilancio della situazione in parità con tre successi e altrettante sconfitte. Tra gli azzurri in evidenza Dick Kooy autore di 18 punti, ma anche particolarmente incisivo al servizio. Domani l’Italia torna in campo alle ore 8 (italiane) contro l’Australia. (ANSA).