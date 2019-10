(ANSA) – ROMA, 09 OTT – “Sogno Tokyo, giocare l’Open d’Italia in casa sarà emozionante”. Renato Paratore disputerà la 76/a edizione della massima rassegna nazionale di golf, al via domani all’Olgiata Golf Club di Roma, davanti al proprio pubblico. Il player capitolino, nella conferenza stampa di presentazione, non ha nascosto felicità e voglia di scendere sul green. “Non vedo l’ora – ha spiegato – credo di essere in forma e di avere possibilità per fare bene. L’obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno. I Giochi di Tokyo sono certamente nei miei pensieri ma bisogna ragionare e pensare step by step”. (ANSA).