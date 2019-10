(ANSA) – BOLOGNA, 9 OTT – Vincenzo Vinciguerra, ex membro di Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo e l’ex colonnello del Sismi Armando Sportelli. Sono i due testimoni citati per la prossima udienza dalla Corte di assise di Bologna che sta processando l’ex Nar Gilberto Cavallini per concorso nella Strage del 2 agosto 1980, 85 morti e 200 feriti. L’audizione di Vinciguerra, condannato per la strage di Peteano del 1972, e legato a Pietro Battiston (membro del gruppo ‘La Fenice’, vicino ad Ordine Nuovo) che prese in consegna Cavallini quando evase nel 1977 era stata chiesta dagli avvocati di parte civile, che rappresentano i familiari delle vittime. Sportelli era invece stato indicato dalla difesa di Cavallini e venne già sentito nell’inchiesta bis sulla ‘pista palestinese’, finita con l’archiviazione. Entrambi sono convocati per l’udienza del 16 ottobre. I giudici hanno invece respinto la richiesta della difesa dell’imputato di sentire l’ex parlamentare del Pd Gero Grassi, membro della commissione Moro. Hanno invece dato l’ok all’acquisizione delle relazioni tecniche fatte in passato sul colore dei capelli di Francesca Mambro, una dei tre condannati in via definitiva. I capelli dell’ex terrorista furono citati da Massimo Sparti, testimone chiave contro i Nar. Nell’udienza successiva, il 30 ottobre, saranno invece sentiti gli autori delle perizie genetica e esplosivistica. (ANSA).