(ANSA) – BOLOGNA, 9 OTT – Si è conclusa la seconda tranche di lavori di manutenzione del relitto del Dc9 di Ustica, ospitato nel Museo per la Memoria della strage a Bologna. L’intervento ha riguardato la ripulitura dei pezzi dell’aereo dalla polvere e dal degrado che si sono accumulati in questi anni, la messa in sicurezza dei cartellini e delle etichette che descrivono ogni singola parte e una mappatura fotografica e multimediale per monitorare lo stato di conservazione dell’intero apparecchio. A portare avanti il progetto i ragazzi del corso di Restauro dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, sotto la supervisione dei docenti Lucia Vanghi, Andrea Vigna e Carlotta Zanasi. Il restauro è stato completato in circa due settimane e mezzo, mentre il museo era regolarmente aperto al pubblico. Un intervento unico nel proprio genere, che ha costretto studenti e professori a progettare il cantiere-scuola in modo completamente differente rispetto ai normali interventi. Adesso, all’interno della convenzione tra l’Istituzione Musei e l’Accademia sottoscritta nel 2016 e rinnovata quest’anno, l’idea è di rendere l’intervento annuale, per facilitare l’opera di ripulitura. “Ringrazio di cuore chi ha reso possibile tutto ciò, è il livello più alto di collaborazione all’interno del rapporto tra il museo e la scuola: l’opera è venuta estremamente bene”, ha spiegato Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione delle Vittime di Ustica. Bonfietti ha anche rivelato che il bando per l’individuazione di un ricercatore dell’università di Bologna specializzato in stragismo e terrorismo sta per arrivare a completamento: “Forse la ricerca storica riuscirà ad andare dove non siamo riusciti noi, ci sono tante che potrò fare, oltre la politica”.