(ANSA) – BRUXELLES, 9 OTT – L’accordo per l’uscita di Londra dall’Unione europea “è molto difficile ma è possibile”. Lo ha assicurato il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier a Skynews confermando poi l’incontro domani con il ministro britannico Stephen Barclay. “Informerò nel pomeriggio il gruppo di lavoro del Parlamento europeo – ha aggiunto Barnier -, alla miniplenaria sarò al fianco di Juncker oggi e in ogni caso l’Ue rimarrà calma, vigile e costruttiva”.