CITTA’ DEL VATICANO. – Il diaconato per le donne spunta tra le proposte all’esame del Sinodo dei vescovi sull’Amazzonia. Si è ancora all’inizio e quindi si tratta di idee avanzate nel dibattito ma è evidente che i nodi cruciali di questa assise in Vaticano stanno emergendo fin dall’inizio. Si è parlato dell’apertura al sacerdozio di persone sposate, ma con qualche distinguo nelle posizioni.

Intanto il Papa ha mandato un messaggio chiaro a quell’ala della Chiesa che vorrebbe mantenere tutto fermo così com’è. Nell’omelia della messa a Santa Marta ha parlato dei “cristiani a patto che”, ovvero di quelli che si rinchiudono “nelle proprie idee e finiscono nell’ideologia: è il brutto cammino dalla fede all’ideologia”.

“E oggi ce ne sono tanti, così”, ha proseguito, e questi cristiani hanno paura: “di crescere, delle sfide della vita, delle sfide del Signore, delle sfide della storia” attaccati alle “loro convinzioni, nelle loro prime convinzioni, nelle proprie ideologie”. “Hanno paura di mettersi nelle mani di Dio e preferiscono giudicare tutto, ma dalla piccolezza del proprio cuore”, ha commentato Bergoglio.

Al Sinodo sono intervenuti decine di padri sinodali e hanno parlato di tutela dei diritti in Amazzonia, salvaguardia dell’ambiente, ma anche di quei “nuovi cammini” che si vorrebbero sperimentare nella Chiesa locale. Tra le proposte avanzate c’è stata anche quella di “pensare alla possibilità di un’ordinazione diaconale per le donne, così da valorizzarne la vocazione ecclesiale”.

Sulla possibile ordinazione sacerdotale di uomini sposati, “ribadendo che il celibato è un gran dono dello Spirito per la Chiesa, alcuni Padri Sinodali – si legge nella sintesi dei lavori – hanno chiesto di pensare alla consacrazione sacerdotale di alcuni uomini sposati, i così detti ‘viri probati’, valutando poi nel tempo la validità o meno di tale esperienza. Per qualcuno, invece, tale proposta potrebbe portare il sacerdote ad essere un semplice funzionario della messa”.

Infine un cardinale che opera nella regione panamazzonica, Pedro Ricardo Barreto Jimeno, ha voluto spiegare il senso del culto indigeno per ‘madre terra’, icona portata in processione in Vaticano che ha suscitato critiche in alcuni ambienti cattolici: gli indigeni hanno fatto proprio la spiritualità del “Dio creatore” che aveva ispirato anche San Francesco d’Assisi.

“San Francesco parla della ‘madre terra’. Loda Dio, Laudato si’ mio Signore, conosciamo tutti questa preghiera, per ‘sorella madre terra’. I nostri indigeni – ha sottolineato il card. Barreto – stanno facendo propria questa spiritualità del Dio Creatore e parlano anche loro di ‘madre terra’”.

