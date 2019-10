(ANSA) – GROSSETO, 9 OTT – Si profila il ballottaggio a Follonica (Grosseto), città dove alle amministrative dello scorso maggio il sindaco Andrea Benini aveva vinto al primo turno per una sola preferenza in più, dopo che oggi la commissione prefettizia riunita a Grosseto su richiesta del Tar della Toscana ha svolto il riconteggio e l’accertamento dei voti validi nella sezione 17. La commissione ha infatti attribuito entrambe le schede contestate, al centro di un ricorso del centrodestra, prima considerate nulle, al candidato sindaco del centrodestra Massimo Di Giacinto: di conseguenza i voti validi delle elezioni amministrative del 26 maggio diventano 11.729 e non 11.727, e dunque Andrea Benini non avrebbe avuto il quorum per essere eletto sindaco al primo turno. La decisione della commissione prefettizia è stata riportata in un verbale sottoscritto, senza contestazioni, da tutte le parti. Prevista un’udienza del Tar il 17 dicembre per la decisione finale sulla questione.