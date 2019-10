(ANSA) – ROMA, 09 OTT – “Non ci saranno condoni in questa manovra, a differenza delle precedenti: chiudere la stagione di condoni e sanatorie è una delle misure più forti per il recupero di un ammontare di evasione che è elemento di ingiustizia sociale e sleale concorrenza degli attori. I 109 miliardi” evasi “impediscono allo stato di offrire servizi pubblici alle fasce sociali che ne avrebbero diritto. Agire contro l’evasione è il modo migliore per ridurre la pressione fiscale stabilmente. Pagare tutti per pagare meno”. L’ha detto il viceministro all’Economia Antonio Misiani al Senato.