CARACAS – Oggi, si alzerà il sipario degli ottavi di finale della Coppa Venezuela 2019, le protagonista in campo saranno le 14 squadre della Primera División e 2 della Segunda.

I campioni in carica, lo Zulia, andranno sul campo del Deportivo Lara in una delle gare più affascinanti di questa fase del torneo. I neroazzurri orfani del mister italo-venezuelano Francesco Stifano faranno il loro esordio nella coppa nazionale e tenteranno di bissare la prestazione della scorsa stagione quando hanno alzato sotto il cielo di Maracaibo la seconda Coppa Venezuela della loro storia.

Dal canto suo il Deportivo Lara sta attraversando un periodo buio e vuole usare la Coppa Venezuela come rampa di lancio per il rush finale della stagione. Nei sedicesimi, i “crepusclari” hanno superato con un globale di 2 – 1 il Llaneros de Guanare. Il fischio d’inizio nello stadio Metropolitano é fissato per le 16:00.

Sul campo dell’Universidad Santa María, oggi alle 16, si affronteranno Deportivo La Guaira e Mineros. Questa gara in principio si doveva disputare sul campo dello stadio Olímpico, ma a causa della sfida della nazionale é stata spostata nella sede universitaria.

Nella fase precedente la corazzata arancione ha strapazzato con un pesante 9 – 1 il Gran Valencia, mentre i neroazzurri hanno dovuto ribaltare il punteggio (2 – 1) contro la Fundación AIFI.

Una delle sorprese in questi ottavi di finale é il Yaracuy che nella fase precedente ha eliminato l’Aragua con un globale di 2 – 1. Adesso sulla sua strada c’é il Caracas che ha timbrato il suo biglietto per gli ottavi grazie al 3 – 1 inflitto nel doppio confronto al Deportivo Petare. Il fischio d’inizio sul campo del Florentino Oropeza di Yaracuy é in programma alle 15:30.

L’altra rivelazione di questa edizione della Coppa Venezuela é l’Angostura che nel turno precedente ha superato per 4 – 2 il Lala Fútbol Club. I gialloblú adesso sfideranno il Monagas che nei sedicesimi ha avuto la meglio sul Dynamo Puerto (globale 7 – 2).

Gli ottavi di finale si completeranno con Estudiantes de Caracas – Metropolitanos (alle 16:00 nello stadio Hermanos Ghersi), Estudiantes de Mérida – Carabobo (alle 16:00 nello stadio Guillermo Soto Rosas), Deportivo Táchira – Zamora (oggi alle 16:00 nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal) e Trujillanos – Academia Puerto Cabello (oggi alle 16:00 nello stadio José Alberto Pérez di Valera).

(di Fioravante De Simone)