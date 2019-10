CARACAS – Ricardo Cusanno presidente de Fedecámaras, señaló este miércoles que ha habido una contracción de hasta 40% en víveres, frutas y proteínas, lo que demuestra que la crisis económica es cada día más grave.

“Antes veías caer, el acceso a productos de higienes personal, el consumo en telecomunicaciones, en turismo, pero los alimentos se mantenían. Hoy vemos que hay contracción de 30% y 40% en víveres, frutas o proteínas. Estamos llegando a la crisis más severa, va más allá de la capacidad de poder adquisitivo, se transforma en problemas de salud, que a la larga generan una carga al Estado”, dijo Cusanno.

El empresario explicó que la industria venezolana trabaja a un 19% de su capacidad instalada y añadió “el sector industrial se redujo a 2600 empresas en los últimos 20 años, en el sector primario tenemos una capacidad del 25% de las capacidades históricas, el sector turismo no tiene conexión con el resto del mundo, tenemos un sector financiero que no cuenta con la capacidad mínima para proteger el patrimonio en Venezuela, no llega al 20% de sus capacidades”.

En cuanto al tema de los servicios públicos en el Zulia manifestó que la entidad debería ser declarada en emergencia pues es la que más ha sufrido los avatares de la crisis. “Tendríamos que hacerlo, porque confluye lo peor de los problemas del país. Tiene una crisis de gasolina que detiene el aparato productivo, al frente de la gobernación hay personas con pacas de dinero, vendiendo el efectivo, cortes de luz de 12”.

Cussano detalló que hay empresas que “trabajan en la madrugada porque es cuando tienen luz, grupos irregulares que hacen la vida imposible al sector ganadero, un aeropuerto que ni agua tiene y la fetidez es una cosa insoportable. El Zulia requiere de la mayor ayuda humanitaria de todo el país”, puntualizó.

Asimismo consideró que la crisis en los servicios públicos en general se solucionará con un cambio de gobierno. “Esto se detendrá cuando no haya más luz o gasolina y pareciera que cada día se acerca más (…) Eso pasa por una solución política y medidas económicas que no va por control ni fiscalizaciones, ni el hostigamiento al empresariado, sino por reactivar el aparato productivo”.