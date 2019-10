CARACAS – L’attesa é finita! Sabato a Doha, in Qatar si alzerà il sipario della prima edizione dei World Beach Game. Gli sportivi in gara saranno circa 1.240 provenienti da 97 tra cui Italia e Venezuela e le medaglie in palio saranno 350.

Le discipline in gara saranno: aquathlon (triathlon), basket 3×3, Bycicle Moto Cross (BMX; ciclismo), bouldering (arrampicata sui massi), pallamano da spiaggia, kata individuale (karate), kitfoil racing (regate attaccati a un aquilone; vela), skateboard, calcio da spiaggia, surf, la 5 chilometri di nuoto in acque libere, tennis da spiaggia, beach volley 4 contro 4, sci d’acqua, lotta da spiaggia.

A poche ore dall’inizio delle gare sono state svelate le medaglie che riceveranno i migliori sportivi di ogni specialità. Sulle medaglie sono stampati: delfini, granchi, coralli e diversi tipi di pesci. Tutto questo per dimostrare il legame che hanno questi giochi con il mare.

L’obiettivo dei World Beach Games è connettere il mondo delle Olimpiadi con le generazioni più giovani. Gli sport sono infatti stati scelti in base all’interesse dei denominati “millennials” e al valore che suscitano come spettacolo di intrattenimento.

Tra le punta di lancia della spedizione creola c’é l’italo-venezuelana Marianny Antonelli nell’aquathlon.

Per prepare al meglio i World Beach Games, la Antonelli ha svolto la sua preparazione a Barquisimeto, nello stato Lara sotto la guida tecnica di Joel Yépez.

La Antonelli, si presenterà con il morale alle stelle dopo l’ottima prestazione nella Coppa Panamericana ITU 2019 a Santa Marta. L’italo-venezuelana ha chiuso al terzo posto in classifica generale, mentre nella sua categoria ha tagliato il traguardo al secondo posto.

(Di Fioravante De Simone)