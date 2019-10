(ANSA) – WASHINGTON, 10 OTT – L’esercito Usa ha preso in custodia due detenuti britannici, noti per i loro ruoli in una cellula dell’Isis che torturò e uccise ostaggi occidentali, portandoli in una sua base irachena dopo averli prelevati da una prigione di guerra in Siria settentrionale gestita dalla milizia curda, in seguito all’invasione turca del Paese. Si tratta di El Shafee Elsheikh e Alexanda Kotey, membri di una cellula di quattro britannici soprannominata ‘Beatles’ e ritenuta responsabile anche della decapitazione del giornalista americano James Foley.