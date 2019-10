CARACAS – La saltatrice venezuelana, Yulimar Rojas (23 anni) sarà l’incaricata di dare il calcio d’inizio nell’amichevole Venezuela – Bolivia che si disputerà domani, alle 18:00, sul campo dello stadio Olímpico della UCV.

Il match tra la Vinotinto e la verde segnerà il ritorno della nazionale alle falde dell’Ávila, l’ultima visita della nazionale sul manto erboso capitolino risale al 6 settembre 2011 contro la Guinea Equatoriale, allora i padroni di casa s’imposero per 2 – 1.

Dal canto suo la Rojas ritornerà oggi pomeriggio in Venezuela dopo la vittoria nel mondiale di atletica a Doha. La saltatrice creola con il suo volo di 15,37 ha sfiorato il record del mondo della specialità (a 13 centimetri di quello dell’ucraina Kravets). Con questo risultato ha bissato il successo di due anni fa a Londra.

Domani i tifosi che gremiranno gli spalti dello stadio Olímpico non solo per seguire dal vivo la nazionale, ma anche per applaudire una delle star dell’atletica mondiale.

(di Fioravante De Simone)