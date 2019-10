(ANSA) – MISTERBIANCO (CATANIA), 10 OTT – Un fulmine ha colpito la notte scorsa il campanile della chiesa Santa Chiara di Misterbianco, nel Catanese, rendendo la struttura inagibile. Dalla struttura si sono staccati delle parte in pietra che hanno colpito, danneggiandola, un’auto in transito. Un uomo, sotto shock, è stato assistito da personale del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catania che hanno transennato la zona e informato dell’accaduto i carabinieri e il Comune. La chiesa è al momento inagibile in attesa delle necessarie verifiche sulla staticità e sicurezza dell’immobile. (ANSA).