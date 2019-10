(ANSA) – MILANO, 10 OTT – ”L’Inter l’anti-Juve? Loro sono molto forti: lavoreremo per arrivare al loro livello, la sconfitta non deve essere qualcosa di negativo, ma uno stimolo per migliorarsi”. L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, impegnato con l’Argentina, torna ad analizzare ai microfoni di Sportmediaset il ko nel derby d’Italia. Lautaro Martinez è stato il migliore in campo contro i bianconeri, realizzando il gol del momentaneo 1-1 su rigore, dopo aver segnato anche al Barcellona in Champions League. Un momento d’oro per ‘il Toro’. ”Voglio fare bene all’Inter – continua Lautaro – per poter stare qui, giocare con i miei compagni e dare tutto per l’Argentina. Per ora sono concentrato sulla nazionale, della partita con la Juve parleremo quando ci ritroveremo tutti. Analizzeremo insieme gli errori che hanno portato alla sconfitta, ma ci penseremo al ritorno nel club”.