(ANSA) – BOLOGNA, 10 OTT – “Sono sicuro che sta andando bene e sono sicuro che vincerò, anche grazie a voi e alla mia famiglia”. E’ il messaggio, inviato attraverso un video dall’allenatore Sinisa Mihajlovic ai tifosi di Bologna in occasione della festa dei 110 anni del Bologna. “Mi dispiace di non essere là con voi – ha detto – ma sono uscito dall’ospedale ieri e avevo tanta voglia di andare a casa e vedere mia moglie e i miei figli. Volevo ringraziare tutti, i tifosi la società, per tutto quello che avete fatto per me, che mi siete stati vicini e mi avete dato tanta forza in questo momento particolare, in cui sto lottando contro questa malattia”. (ANSA).